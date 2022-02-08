08 Şubat 2022, Salı
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Macron Kremlin'de küçük mü düşürüldü? Uzun masa seçimi Batı'ya mesafe mesajı mı?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova ziyareti, uluslararası basında geniş yankı buldu. Ancak toplantıya damga vuran sözlü mesajlar değil iki liderin vücut dili oldu. Putin Fransız lideri eli cebinde karşılarken görüşmenin yapıldığı masa ilginç 'diplomatik' yorumları beraberinde getirdi.