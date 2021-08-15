Lübnan'da dev patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Lübnan'da ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 79 kişi yaralandı. Lübnan Kızılhaç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir akaryakıt tankerinin patladığı ve Kızılhaç'a bağlı 22 ekibin, olay yerinden ölü ve yaralıları civardaki hastanelere ulaştırmaya çalıştığı belirtildi.