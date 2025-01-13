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Los Angeles’ın ünlülerine büyük öfke! Bahçelerini sulamak için tonlarca su harcadılar

Los Angeles’ın ünlülerine büyük öfke! Bahçelerini sulamak için tonlarca su harcadılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.01.2025 11:11
Los Angeles'ta su kıtlığı nedeniyle söndürülemeyen yangınlara ilişkin bir iddia, Hollywood'un ünlü isimlerini hedef tahtasına koydu. "Tasarruf" kısıtlamalarını hiçe sayan birçok milyonerin tonlarca suyu yasa dışı olarak harcadığı ortaya çıktı. Aynı ünlülerin kendi evlerini kurtarmak için "özel itfaiye" ekipleri kiralaması da ülkede büyük öfkeye yol açtı.
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Los Angeles’ın ünlülerine büyük öfke! Bahçelerini sulamak için tonlarca su harcadılar
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