30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Libya Hava Kuvvetlerinden darbeci Hafte'e yönelik şok saldırı! İşte ağır bombardıman anı | Video

Libya Hava Kuvvetlerinden darbeci Hafte'e yönelik şok saldırı! İşte ağır bombardıman anı | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
30.04.2020
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, Terhuna’ya başlattığı operasyon kapsamında Hafter’in mühimmatlarını vurdu. O anlara dair drone görüntüleri paylaşıldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvveltleri, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhuna kentine başlatılan operasyon kapsamında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlere ait mühimmatları vurdu.

DARBECİ HAFTER'E AĞIR BOMBARDIMAN ŞOKU!

Hava saldırısına ilişkin görüntüler drone tarafından anbean kaydedildi.

Terhuna kentini geri almak için, geçtiğimiz hafta başlatılan operasyonda, kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.
Son dakika: Libya Başbakanı Serractan darbeci Haftere rest ve Türkiye mesajı SON DAKİKA: LİBYA BAŞBAKANI SERRAC'TAN DARBECİ HAFTER'E REST VE "TÜRKİYE MESAJI"
Son dakika: UMH Başbakanı Serractan kritik açıklama: Hafter ile müzakerelerin tümünü askıya aldık SON DAKİKA: UMH BAŞBAKANI SERRAC'TAN KRİTİK AÇIKLAMA: HAFTER İLE MÜZAKERELERİN TÜMÜNÜ ASKIYA ALDIK
Son dakika: Libya Başbakanı Serractan darbeci Haftere rest ve Türkiye mesajı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Almanlar onu konuşuyor! Korona aşısı Türk doktordan geldi
Almanlar onu konuşuyor! Korona aşısı Türk doktordan geldi
Hafter'e ağır bombardıman şoku!
Hafter'e ağır bombardıman şoku!
Kül yağmuru kamerada
Kül yağmuru kamerada
Yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı
Yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6. kez baba oldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6. kez baba oldu
Kim Jong-Un öldü mü? Kritik nükleer silah endişesi
Kim Jong-Un öldü mü? Kritik nükleer silah endişesi
Afrin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afrin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Almanya'da kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya'da kara dumanlar gökyüzünü kapladı
ABD'de koronavirüs tehdidi büyüyor
ABD'de koronavirüs tehdidi büyüyor
Rusya'da son 24 saatte korkutan bilançosu
Rusya'da son 24 saatte korkutan bilançosu
Son dakika: Florida sahilleri koronavirüs salgını dinlemedi! Clearwater Plajı'ndan şok görüntüler... | Video
Son dakika: Florida sahilleri koronavirüs salgını dinlemedi! Clearwater Plajı'ndan şok görüntüler... | Video
Pentagon UFO görüntülerini yayınladı
Pentagon UFO görüntülerini yayınladı
Daha Fazla Video Göster