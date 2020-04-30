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Libya Hava Kuvvetlerinden darbeci Hafte'e yönelik şok saldırı! İşte ağır bombardıman anı | Video
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, Terhuna’ya başlattığı operasyon kapsamında Hafter’in mühimmatlarını vurdu. O anlara dair drone görüntüleri paylaşıldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvveltleri, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhuna kentine başlatılan operasyon kapsamında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlere ait mühimmatları vurdu.
DARBECİ HAFTER'E AĞIR BOMBARDIMAN ŞOKU!
Hava saldırısına ilişkin görüntüler drone tarafından anbean kaydedildi.
Terhuna kentini geri almak için, geçtiğimiz hafta başlatılan operasyonda, kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.
DARBECİ HAFTER'E AĞIR BOMBARDIMAN ŞOKU!
Hava saldırısına ilişkin görüntüler drone tarafından anbean kaydedildi.
Terhuna kentini geri almak için, geçtiğimiz hafta başlatılan operasyonda, kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.
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