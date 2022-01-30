30 Ocak 2022, Pazar
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Kuzey Kore'den 1 ayda 7. füze denemesi
Kuzey Kore, 2022'nin ilk haftasından bu yana füze denemelerine hız kazandırmış durumda. Pyongyang yönetimi, bu ay içerisindeki 7. füze denemesini de gerçekleştirdi. Japon denizine düşen füzenin ardından hem Güney Kore hem de Japonya'dan kınama açıklamaları geldi.