Kuzey Kore'den 1 ayda 7. füze denemesi

Kuzey Kore, 2022'nin ilk haftasından bu yana füze denemelerine hız kazandırmış durumda. Pyongyang yönetimi, bu ay içerisindeki 7. füze denemesini de gerçekleştirdi. Japon denizine düşen füzenin ardından hem Güney Kore hem de Japonya'dan kınama açıklamaları geldi.

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