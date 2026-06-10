Kuzey İrlanda'da sokaklar savaş alanına döndü! Maskeli gruplar "yabancı avına" çıktı

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaşanan bıçaklı saldırının ardından başlayan protestolar kontrolden çıktı. Başkent Belfast başta olmak üzere birçok kentte sokağa dökülen aşırı sağcı gruplar göçmenleri hedef alırken, evler, araçlar ve iş yerleri ateşe verildi. Güvenlik güçlerinin müdahalede yetersiz kaldığı olaylarda maskeli grupların yasa dışı kontrol noktaları kurarak yabancı uyruklu kişileri hedef aldığı öne sürüldü.