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25.09.2019
Kulağından çıkan dehşete düşürdü |Video
Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen bir kişinin kulağından çıkan doktoru şaşırttı. Son zamanlarda yaşadığı ağrılar nedeniyle hayatı kabusa dönen kişiyi tedaviyi eden doktor kan donduran görüntüleri kamerayla kaydetti. Paylaşılan bu görüntü izleyenlerini dehşete düşürdü.
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