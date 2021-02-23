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Kovid-19 konuşmayla nasıl yayılıyor? Bilim insanları o görüntüleri paylaştı |Video

DHA
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Giriş: 23.02.2021 22:50
Güncelleme:23.02.2021 22:50
Son dakika haberleri... Japonya'da bilim insanları, koronavirüsün 'konuşmayla' nasıl yayıldığını ortaya çıkardı. Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüsün (Covid-19) konuşma yoluyla nasıl yayıldığını duman ve lazer sistemiyle görüntüledi. Yayınlanan video sosyal medyada kısa süre içerisinden en çok izlenenler arasına girdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları çalışmayla koronavirüsün konuşma yoluyla nasıl yayıldığını belirledi.

MASKE ENGEL OLAMADI!

Araştırmacılar, duman ve lazer tekniklerini kullanarak konuşma yoluyla virüsün nasıl yayıldığını görüntüledi.

Araştırmacılar, yayılmaya maskenin bile engel olamadığını ifade etti.

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