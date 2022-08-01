01 Ağustos 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kosova-Sırbistan savaşı yaşanır mı? Bölgede son durum ne?
Sırbistan ve Kosova sınırında hareketli dakikalar yaşanıyor. İki ülkenin sınırı karşılıklı olarak kapandı ve barikatlar kuruldu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini savundu. Peki bölgedeki gerilimin sebebi ne? Savaş Avrupa'ya mı sıçrıyor? Bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.