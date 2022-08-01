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Kosova-Sırbistan savaşı yaşanır mı? Bölgede son durum ne?

A Haber
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Giriş: 01.08.2022 09:00
Sırbistan ve Kosova sınırında hareketli dakikalar yaşanıyor. İki ülkenin sınırı karşılıklı olarak kapandı ve barikatlar kuruldu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini savundu. Peki bölgedeki gerilimin sebebi ne? Savaş Avrupa'ya mı sıçrıyor? Bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.
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