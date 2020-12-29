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Koronavirüsü duyuran gazeteciye 4 yıl hapis

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Giriş: 29.12.2020 08:52
Güncelleme:29.12.2020 09:04
Son dakika haberi... Çin'de Kovid-19'u dünyaya duyuran ilk gazetecilerden olan Zhang Zhan'e hapse mahkum edildi. Yanlış bilgi yaymak ve yaşananları olduğundan fazla göstermekten suçlu bulunan gazetecinin avukatı temyize başvuracaklarını duyurdu.

Çin'de Kovid-19'u dünyaya duyuran ilk gazetecilerden olan Zhang Zhan'e hapse mahkum edildi.

Wuhan kentinde yaşananları aktaran ve dünyanın salgının ciddiyetini anlamasında büyük rol oynayan gazetecilerden Zhan, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yanlış bilgi yaymak ve yaşananları olduğundan fazla göstermekten suçlu bulunan gazetecinin avukatı temyize başvuracaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Wuhan'daki tabloyu gözler önüne seren Zhan, Mayıs'tan beri gözaltında tutuluyordu.

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