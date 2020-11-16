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Koronavirüsten ölenleri saati 2 dolara mahkumlara taşıyor!

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Giriş: 16.11.2020 08:50
Güncelleme:16.11.2020 08:56
ABD'de El Paso'da mahkumların mobil morglara koronavirüsten ölenleri taşıdığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Mahkumlara bunun için saatlik 2 dolar ücret veriliyor.

Sosyal medyada dolaşan bu görüntü, Teksas'ta kayda geçti.

Teksas'taki El Paso Hapishanesi'nden mahkumlar saatlik iki dolar ücret karşılığında, günlük 184,000 vaka ve 1,400 ölüm kaydedilen ve pandeminin açık ara önde giden ülkesi ABD'de, cesetlerin mobil morga nakli için çalıştırılıyor.

Paylaşılan görüntüler sonrasında yalanan duruma sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

Mahkumlar mobil morglara salgından ölenleri taşıyor.

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