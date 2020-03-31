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Koronavirüs (corona virus) karşısında diz çöken ABD'li doktorlar ağlayarak gözyaşı döktü |Video
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (corona virus) küresel salgını ABD'de de etkisini sürdürüyor. Vaka sayısında dünyada 160 binden fazla vaka ile ilk sırada olan ABD'de ölü sayısı ise 3 bini aştı. Çaresiz kalan ABD'li doktorlar gözyaşlarına boğulup dua etmeye başladı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler ise kısa süre içerisinden en çok izlenen videolar arasında girdi. İşte ABD'li doktorları çaresiz kaldığı o anlar...
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