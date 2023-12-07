Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Japonya’nın Hokkaido eyaletine bağlı Hakodate şehrinde binlerce balık kıyıya vurdu. Bölge sakinleri sabah saatlerinde karaya vuran ölü balıklar konusunda polise ihbarda bulunurken, ölü balıkların yaklaşık 1 kilometrelik alana yayıldığı aktarıldı. Balıkların neden karaya vurduğu henüz bilinmezken, bölgede inceleme başlatıldı.

Toi Balıkçılık Derneği tarafından yapılan açıklamada, geçmiş zamanlarda da bölgede benzer olayların yaşandığını ancak bu miktarda balığın kıyıya vurmasının nadir olduğu ifade edildi.



Hokkaido Üniversitesi'nden deniz organizmaları konusunda Doç. Dr. Mitsuhiro Nakaya yaptığı açıklamada, Doğu Hokkaido'da deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte, balıkların doğudan Hokkaido'nun güneyine göçtüklerini ifade ederek, balıkların yunus ya da ton balıkları tarafından kovalanmış olabileceklerini belirtti. Nakaya, söz konusu balık ölümlerinin ekosisteme büyük bir etkisi olmayacağını açıkladı.