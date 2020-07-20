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Korkunç iddia: İsrail Filistinli mahkumlara bilerek koronavirüs bulaştırıyor!

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Giriş: 20.07.2020 21:30
Güncelleme:20.07.2020 21:33
Ulusal ve İslami güçler esirler komitesi çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Açıklamada İsrail'in Filistinli tutuklulara bilerek koronavirüs bulaştırdığı kaydedildi.

"İsrail, virüs taşıyan İsrailli askerleri Filistinli tutuklularla temas kurmaları için hapishanelere salıyor." Çarpıcı açıklama ulusal ve islami güçler esirler komitesi tarafından yapıldı.

Açıklamada İsrail'in virüs taşıyan askerlerini bilerek Filistinli tutuklularla etkileşime geçirdiği ifade edildi.

Ayrıca Filistinli tutuklulara yönelik kasıtlı tıbbi ihmal gerçekleştirildiğine de dikkat çekildi.

Tutukluların doktorlar tarafından muayene edilmesine izin verilmediği, koğuşlarda da dezenfekte çalışmalarının engellediğinin altı çizildi.

Koronavirüsün Filistinli tutuklular arasında yayılmaması için uluslararası koruma talebinde bulunulduğu belirtildi.

İsrail hapishanelerinde 160'ı çocuk olmak üzere yaklaşık 4.700 Filistinli esir tutuluyor.

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