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Köprüdeki aydınlatma direği seyir halindeki araçların üzerine devrildi! İşte şoke eden görüntüler

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Giriş: 16.12.2020 14:47
Güncelleme:16.12.2020 15:02
Köprüyü aydınlatan direkler yoldan geçen seyir halindeki araçların üzerine devrildi. Yaşanan olay sonrası köprüde trafik felç oldu. İşte şoke eden o görüntüler...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Şulyavska bölgesinde bulunan ve daha önce sütunları çöken köprüde, bu defa da köprüyü aydınlatan direkler devrildi. Şans eseri kimsenin yara almadığı olayda, direklerin üzerine düştüğü araçlar hasar görürken, trafik felç oldu.



"POLİSE MÜRACAAT EDİLDİ"
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, köprünün ikinci kez hasar görmesi nedeniyle gelen tepkilere ilişkin açıklamasında, "Şulyavska köprüsünde meydana gelen olayla ilgili hem biz hem de inşaat şirketi dilekçe yazarak polise başvurduk. Uzmanlar olay yerinde inceleme başlattı" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu köprüde 2017 yılının Şubat ayında sütunlar kopmuştu. Köprü altında bulunan dükkanlar kapatılmış, çeşitli malzemeler satan seyyar satıcılar bölgeden uzaklaştırılmıştı.

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