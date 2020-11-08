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Kırmızı ışıkta beklerken dehşeti yaşadılar! O anlar kamerada

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Giriş: 08.11.2020 16:57
Güncelleme:08.11.2020 17:03
Son dakika haberi... Ukrayna’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaya geçidinde kırmızı ışıkta bekleyen yayalara çarptı. Kazada biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Harkiv kentinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek, yolun karşısına geçmek için yeşil ışığın yanmasını bekleyen yayalara çarptı. Harkiv polisinden yapılan açıklamada, kazada yaralanan 9 yaşındaki bir çocuk ile 48 ve 50 yaşlarındaki 2 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Ukrayna medyasına bilgi veren yetkililer, yaralılardan 50 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda bulunduğunu aktardı.

'SÜRÜCÜ UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDAYDI'
Yabancı ülke vatandaşı olduğu belirtilen sürücünün kaza sırasında uyuşturucu ve alkol etkisi altında olduğu ve olayın ardından saldırgan tavırlar sergilediği öne sürüldü. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

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