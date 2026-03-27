Kirli ittifaktan itiraf: Körfez'de büyük tehlike

ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki karanlık planları, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmaylarından Joe Kent'in tarihi itiraflarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Kent, ABD ve İsrail'in Suriye'de Esad'ı devirmek için DEAŞ ve El Kaide ile birlikte çalıştığını belirtirken, sıradaki hedefin İran'daki hükümeti devirmek olduğunu söyledi. Öte yandan dünyaca ünlü The Economist dergisinin kapağına taşıdığı "Kör Öfke Operasyonu" manşeti ve ABD'li Senatör Chris Murphy'nin Hürmüz Boğazı çıkışı, bölgedeki krizin küresel bir enerji ve ekonomi savaşına dönüşme riskini artırdığını gösterdi. Konuya ilişkin A Haber ekranlarında konuşan SETA Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, bölgedeki son gelişmeleri ve ABD'nin kirli stratejisini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.