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Videolar Dünya Videoları "Kim bebekler suçlu diyebilir?"

"Kim bebekler suçlu diyebilir?"

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Giriş: 19.10.2023 13:34
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybeden bebek cenazelerinin önünde konuşan bir doktor, Filistinlilerin acılarına kulaklarını tıkayan dünyaya seslendi. "Bu bebeklerin suçlu olduğunu kim iddia edebilir?" dedi.
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