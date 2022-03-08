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Kiev işgal edilirse ne olur? Rusya ateşkesin ardından yoğun bombardımana mı başlayacak? İşte 24 Şubat'tan bugüne Ukrayna savaşı

A Haber
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Giriş: 08.03.2022 11:28
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 13. güne girildi. Peki bu süre boyunca Rusya nasıl bir strateji izledi? Rus güçlerinin ilerleyişi ne durumda? Kiev'de sokak savaşı başlar mı? Başlarsa ne olur? Kiev’de yaşananlar neyi nasıl etkileyecek? Kiev alınırsa operasyon biter mi? Savaşın ilk 12 gününde neler yaşandı? Rusya ordusu Kiev'e hangi kritik noktalardan ilerliyor? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kiev işgal edilirse ne olur? KİEV İŞGAL EDİLİRSE NE OLUR?

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