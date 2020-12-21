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Kaza yapan yakıt tankeri infilak etti! Otoyolu cehenneme çevirdi

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Giriş: 21.12.2020 08:11
Güncelleme:21.12.2020 08:19
Son dakika haberi... Nijerya’da yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Olayda 11 kişinin yaralandığı ifade edildi. Patlama sonrası otoyolda alevler yükseldi.

Nijerya'da yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerleşim bölgesine yakın Patlamanın, Lagos eyaletinde Otedola Köprüsü'nde yolda ilerleyen tankerin iki araca çarpmasının ardından meydana geldi.

Patlama sonrası alevler yükseldi. Olayda 11 kişinin yaralandığı, itfaiye ve acil durum ekiplerinin olay sevk edildiği ifade edildi. Yaralıların, Lagos Eyalet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

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