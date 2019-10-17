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17.10.2019

Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’a umre için gelen yolcuları taşıyan bir otobüs, Mekke ve Medine kentleri arasında bir araçla çarpıştı. Kaza sonucu yolcuların bulunduğu aracın alev alması ile 30 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin de yaralandığı kaza sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.


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