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17.10.2019
Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan’a umre için gelen yolcuları taşıyan bir otobüs, Mekke ve Medine kentleri arasında bir araçla çarpıştı. Kaza sonucu yolcuların bulunduğu aracın alev alması ile 30 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin de yaralandığı kaza sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.
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