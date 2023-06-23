23 Haziran 2023, Cuma
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Kaybolan denizaltıyla ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Katastrofik patlama: Cesetlere ne oldu?
Günlerdir kayıp olan Titanik denizaltısı Titan'dan acı haber geldi. Türkiye saatiyle dün akşam vakitlerinde Titan'ın enkazı Titanik enkazına yakın bir yerde bulundu. Yolcuların cansız bedenlerinden henüz bir iz yokken, Titan'ın 'katastrofik' bir patlamayla parçalara ayrıldığı ifade edildi. Dış basın, yolcuların zaten ölümcül patlama nedeniyle daha ilk baştan ölmüş olduğunu iddia etti.