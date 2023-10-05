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Katolik rahiplere evlilik yasağı tartışması! Bekarlık şartı kalkarsa istismarlar biter mi?

A Haber
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Giriş: 05.10.2023 14:36
Sık sık cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Katolik Kilisesi, büyük bir itibar kaybı yaşıyor. Bu skandallar kilise içinde de büyük bir tartışmaya neden oldu. Cinsel istismarların rahiplerin uyması zorunlu olduğu evlilik yasağı nedeniyle yaşandığını savunanlar bu yasağın kaldırılmasını istiyor.
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Katolik rahiplere evlilik yasağı tartışması!
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