Katliamcı İsrail askerleri intihar ediyor! Katliam yapan askerler parlamentoyu bastı: Biz akıl hastasıyız, intiharın eşiğindeyiz

Katil İsrail, uluslararası tüm tepkilere ve yaptırımlara rağmen Gazze'de katliamı sürdürüyor. Gazze'de katliam yapan İsrail askerleri ise ya intihar ediyor ya da ağır travmalar sebebi ile ilaç kullanmak zorunda kalıyor. İşte bu duruma tepki gösteren İsrailli askerler, parlamentonun bir oturumunu bastı. Kullandıkları ilaçları göstererek "biz akıl hastasıyız" dedi. Diğer yandan yüzlerce İsrail askerinin psikolojik tedavi için İtalya'da otellerde kaldığı iddiası İtalya'yı karıştırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN