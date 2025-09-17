17 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Dünya Videoları Katliamcı İsrail askerleri intihar ediyor! Katliam yapan askerler parlamentoyu bastı: Biz akıl hastasıyız, intiharın eşiğindeyiz
Katliamcı İsrail askerleri intihar ediyor! Katliam yapan askerler parlamentoyu bastı: Biz akıl hastasıyız, intiharın eşiğindeyiz

Katliamcı İsrail askerleri intihar ediyor! Katliam yapan askerler parlamentoyu bastı: Biz akıl hastasıyız, intiharın eşiğindeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 14:28
Güncelleme:17.09.2025 14:31
Katil İsrail, uluslararası tüm tepkilere ve yaptırımlara rağmen Gazze'de katliamı sürdürüyor. Gazze'de katliam yapan İsrail askerleri ise ya intihar ediyor ya da ağır travmalar sebebi ile ilaç kullanmak zorunda kalıyor. İşte bu duruma tepki gösteren İsrailli askerler, parlamentonun bir oturumunu bastı. Kullandıkları ilaçları göstererek "biz akıl hastasıyız" dedi. Diğer yandan yüzlerce İsrail askerinin psikolojik tedavi için İtalya'da otellerde kaldığı iddiası İtalya'yı karıştırdı.
