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Katliam ve açlık | 4 aylık bebek katledildi! Gazze’de artık güvenli yer yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 08:51
İsrail dünyanın gözü önünde aylardır Filistinlileri katlediyor. Ölü sayısının 29 bin 692'ye yükseldiği Gazze'de bir yandan da siviller açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise tüm tepkilere rağmen 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a girmeye kararlı.
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Katliam ve açlık! 4 aylık bebek katledildi!
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