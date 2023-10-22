Katil İsrail'den kara saldırısı mesajı! İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi: Gazze Şeridi'ne gireceğiz

Katil İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik zulmü her geçen gün boyut atlıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi kara saldırsının artık an meselesi olduğunu duyurdu. Halevi, konuşmasında, "Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü (7 Ekim) gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan, İsrail Kanal 13'ün Savunma Muhabiri Alon Ben-David'in "İsrail Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye kara operasyonu hazırlıklarını tamamladı ancak siyasi kadro bunu hala onaylamadı." dedi.