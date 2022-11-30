30 Kasım 2022, Çarşamba
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Katar'da ezan sesini duyan turistler camiye akın ediyor!
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle yüz binlerce yabancı turist ülkeye akın ediyor. İslam'ı ve Müslümanlığı tebliğ etmek için cadde ve sokaklara Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerini yazan Katar'da, yürekleri ısıtan olaylar yaşanıyor. Dinimizi tanıtma çalışmalarını başarılı bir şekilde yerine getiren ülkede çok sayıda, yabancı turist etkilenerek Müslüman oldu. 6 kişilik Brezilyalı bir ailenin Müslüman olduğu ülkede turistler, dinimizi yakından tanımak için camilere akın ediyor. Ezan sesini duyan çok sayıda kişinin camilerde görüldüğü o anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.