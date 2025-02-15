Karadeniz’de mayın tehlikesi sürüyor! Rusya-Ukrayna mayınla doldurdu

Rusya ve Ukrayna arasında üç yıldır süren savaşta henüz bir müzakere masası kurulmadı. Ancak savaşın yanında büyük bir tehlike daha var. O da her iki tarafın Karadeniz kıyılarına döşediği mayınlar. Bulgaristan'da yapılan araştırmalara göre mayın tehlikesi savaş bitse bile yıllarca sürecek. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı da, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü. Tehlikenin boyutunu ve neler yapılabileceğini sordu.

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