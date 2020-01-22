'Kara ölüm' Avrupa'da büyük yıkıma yol açtı!

Son günlerde dünya, Çin'de ortaya çıkan ve şimdiden ABD'ye kadar yayılan gizemli virüsü konuşuyor. Yetkililer, alarma geçmiş durumda. aslında bugüne kadar, pek çok farklı noktada insanlığın korkulu rüyası haline gelen sayısız salgın yaşandı. Biz de şimdi o salgınlara bakacağız.