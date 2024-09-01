01 Eylül 2024, Pazar
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Kamala Harris'in gündemi zincir marketler! ABD'de fahiş fiyatla mücadele vaadi
ABD'de Biden sonrası Demokrat Parti'den başkan adayı olan Kamala Harris, ekonomi alanında verdiği vaatlerde "fahiş fiyatla mücadele" kısmına vurgu yaptı. Ülkede zincir marketler nedeniyle gıda enflasyonunun yüksek olduğunu söyleyen Harris, seçilmesi durumunda yaptırım uygulanacağını ifade etti. Zincir marketler Türkiye'de de döviz kurundaki dalgalanma ve enflasyonu fırsat bilerek gıda fiyatlarını manipüle etmişti.