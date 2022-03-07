07 Mart 2022, Pazartesi
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Kalıcı ateşkes sağlanır mı? Rusya’nın Kiev planı ne?
Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün 3. kez bir araya gelecek. Öte yandan başkent yakınlarındaki İrpin ve Bucha’da sıcak çatışma yaşanıyor. Rusya büyük harekata başlıyor mu? Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Çelik, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.