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Kalıcı ateşkes sağlanır mı? Rusya’nın Kiev planı ne?

A Haber
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Giriş: 07.03.2022 12:44
Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün 3. kez bir araya gelecek. Öte yandan başkent yakınlarındaki İrpin ve Bucha’da sıcak çatışma yaşanıyor. Rusya büyük harekata başlıyor mu? Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Çelik, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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