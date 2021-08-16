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Kabil Havaalanı'nda tahliye sırasında adeta izdiham yaşandı | Afganistan'dan sıcak görüntüler

İHA
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Giriş: 16.08.2021 00:07
Güncelleme:16.08.2021 00:12
Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye operasyonları yürütülürken, tahliyeler sırasında adeta izdiham yaşandı.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonları Kabil Havaalanı'ndan yürütülürken, havaalanında tüm ticari uçuşlar askıya alındı. Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise adeta izdiham yaşandığı ortaya çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Havaalanında yaşanan kaos anlarına ait görüntüleri kaydeden görgü tanığı, havaalanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice biniş kartlarının basıldığı dedikoduları üzerine gidiş salonundaki kişilerin uçaklara doğru koşmaya başladığını ve adeta izdiham yaşandığını belirtti. İnsanların o anlarda çok çaresiz olduğunu ifade eden görgü tanığı, güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığını belirtti.



KABİL HAVAALANI'NA ATEŞ AÇILDIĞI İDDİASI
Geçtiğimiz saatlerde ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan güvenlik uyarısında, "Kabil'deki güvenlik durumu, havalimanı da dahil olmak üzere hızla değişiyor. Havaalanının ateş açıldığına dair haberler var, bu nedenle ABD vatandaşlarına oldukları yerlere sığınmaları talimatını veriyoruz" denilmişti.

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