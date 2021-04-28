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Kabe'den güzel görüntüler! Namaz kılan kişinin başından ayrılmayan güvercin şaşırttı

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Giriş: 28.04.2021 23:28
Güncelleme:28.04.2021 23:35
Kabe'de namaz kılan bir kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı. Güvercin namaz kılan kişinin rüku ve secde etmesine rağmen ısrarla namaz boyunca başından ayrılmadı. Video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'de namaz kılan bir kişinin başına güvercin kondu.

Güvercin namaz boyunca ibadet eden adamın başından ayrılmadı.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan video viral oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Kabe'nin insanların yanı sıra kuşlar için de güvenli ve rahat bir yer olduğunu ifade etti.

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