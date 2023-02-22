Joe Biden yine bildiğiniz gibi! Uçağa binerken merdivende düştü! Donald Trump'ın oğlu dalga geçti

ABD Başkan Joe Biden Polonya'nın Varşova kentine yaptığı ziyaretlerin ardından dönüş için uçağının merdivenlerini çıkarken düştü. Tökezlemesinin ardından kendisini toplayan Biden adımlarına devam ederek uçağına girmeyi başardı. Donald Trump'ın oğlu sosyal medya hesabından o anları paylaşırken "Eyvah yine yaptı. Başkanımız bir kat merdiven çıkmaktan aciz görünüyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...