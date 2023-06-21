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Joe Biden bu kez de tarihleri karıştırdı

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Giriş: 21.06.2023 11:54
ABD Başkanı Joe Biden katıldığı konferansta tarihleri karıştırdı. Gaflarıyla ünlü, 80 yaşındaki ABD Başkanı bu kez gelecekten bahsederken 2030 yerine, 2020 dedi. Dinleyicilerde kafa karışıklığına sebep oldu.
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