Joe Biden bu kez de tarihleri karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı konferansta tarihleri karıştırdı. Gaflarıyla ünlü, 80 yaşındaki ABD Başkanı bu kez gelecekten bahsederken 2030 yerine, 2020 dedi. Dinleyicilerde kafa karışıklığına sebep oldu.

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