İstenmeyen adam Netanyahu! Tel Aviv sokaklarında istifa sesleri yükseliyor

İşgalci İsrail'de Gazze'de binlerce sivile bomba yağdırarak insanlık suçu işlemeye hız kesmeden devam ediyor. Katil İsrail'e dünya çapında çok sert tepkiler gelirken, Tel Aviv sokaklarında da istifa sesleri yükseliyor. Yüzlerce İsrailli protestocu Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı genel merkezi önünde gösteri yaparak Netanyahu'nun istifasını, başarısızlığını kabul etmesini istedi.