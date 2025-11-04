04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrailli askerler tecavüz için teşekkür bekledi! Tecavüzü ortaya çıkaran başsavcı gözaltında!
İsrailli askerler tecavüz için teşekkür bekledi! Tecavüzü ortaya çıkaran başsavcı gözaltında!

İsrailli askerler tecavüz için teşekkür bekledi! Tecavüzü ortaya çıkaran başsavcı gözaltında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 09:18
Geçtiğimiz günlerde katil İsrail askerlerinin cezaevindeki Filistinli bir mahkuma yönelik cinsel saldırı ve işkence görüntüleri dünya kamuoyunda yankı uyandırmıştı. İnsanlık dışı görüntüleri sızdıran İsrailli askeri başsavcı gözaltına alındı. O olaya karışan İsrail askerleri ise yaptıkları için teşekkür beklediklerini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrailli askerler tecavüz için teşekkür bekledi! Tecavüzü ortaya çıkaran başsavcı gözaltında!
Rusya’nın nükleer denizaltısı suya indirildi!
Rusya'nın nükleer denizaltısı suya indirildi!
İsrailli askerler tecavüz için teşekkür bekledi! Tecavüzü ortaya çıkaran başsavcı gözaltında!
İsrailli askerler tecavüz için teşekkür bekledi! Tecavüzü ortaya çıkaran başsavcı gözaltında!
Terör destekçisi Lafarge hesap verecek!
Terör destekçisi Lafarge hesap verecek!
İsrail ve Rumlar arasında gaz anlaşması
İsrail ve Rumlar arasında gaz anlaşması
Hameney’den ABD’ye iş birliği şartı!
Hameney’den ABD’ye iş birliği şartı!
ABD’li bakanlarda Kartel korkusu mu?
ABD'li bakanlarda "Kartel" korkusu mu?
Etraf ağır hasarlı araç dolu!
Etraf ağır hasarlı araç dolu!
Hortumla burun buruna!
Hortumla burun buruna!
Batı ile Rusya arasında nükleer yarış!
Batı ile Rusya arasında nükleer yarış!
Afrika’da din kökenli çatışma algısı!
Afrika'da din kökenli çatışma algısı!
Dünya nüfusunun kıtalara dağılım oranı!
Dünya nüfusunun kıtalara dağılım oranı!
Sudan’ın Faşir kentinde neler oluyor?
Sudan'ın Faşir kentinde neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster