İsrailli askerler tecavüz için teşekkür bekledi! Tecavüzü ortaya çıkaran başsavcı gözaltında!
Geçtiğimiz günlerde katil İsrail askerlerinin cezaevindeki Filistinli bir mahkuma yönelik cinsel saldırı ve işkence görüntüleri dünya kamuoyunda yankı uyandırmıştı. İnsanlık dışı görüntüleri sızdıran İsrailli askeri başsavcı gözaltına alındı. O olaya karışan İsrail askerleri ise yaptıkları için teşekkür beklediklerini söyledi.