İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal çağrı! Hamas'tan İsrail’e Mescid-i Aksa uyarısı

İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki doğu Kudüs’te yer alan Mescid-İ Aksa'da bir sinagog inşa etme çağrısında bulundu. O açıklamalara Filistin Devlet Başkanlığı ve Hamas'tan tepki geldi. Çağrının çok tehlikeli olduğu ifade edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de "Mescid-i aksa kırmızı çizgimizdir" diyerek Ben Gvir'e tepki gösterdi.

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