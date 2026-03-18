İsrail’in Lübnan’ı işgal planı: Litani Nehri hedefte Beyrut ateş çemberinde!

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini tamamen kontrol altına almak amacıyla stratejik öneme sahip Litani Nehri'ne yönelik büyük bir operasyonun fitilini ateşledi. Bölge halkına "evlerinizi terk edin ve kuzeye gidin" talimatı verilirken, nehir üzerindeki kritik köprüler ve geçiş noktaları hedef tahtasına oturtuldu. Ateş hattından sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail’in saldırılarını Lübnan ordusuna kadar genişlettiğini ve başkent Beyrut’un her mahallesinin artık "açık hedef" haline gelerek dehşet dolu anlara sahne olduğunu bildirdi.