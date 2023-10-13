13 Ekim 2023, Cuma
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İsrail’in işgal planı ortaya çıktı: 2.3 milyon insan 20 kilometreye mi hapsedilecek?
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor. Filistin'de kayıplar 1537'ye yükseldi. Gazze sınırında ise tank hareketliliği dikkat çekti. İsrail'den BM'ye yapılan talepte, "Gazze'deki Filistinlileri 24 saat içinde güneye kaydırın" denildi. İsrail'in, 'Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile yerinizi terk edin' tehdidini yorumlayan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "İsrail’in dediği, bu bölgede yaşayan yaklaşık 1.2 milyon sivile güneye gitmelerini istiyorlar, Gazze şeridinin kuzeyini tamamen boşaltmak istiyorlar. Bu kabul edilemez durum, bu siviller nereye gidecek, buraya sıkışan 2.5 milyon insandan bahsediyoruz, bu kabul edilemez bir durum, mümkün değil" ifadelerine yer verdi.