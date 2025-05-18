İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla dün gece başlattığı saldırılar sürüyor. Filistinli kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde 4 ayrı noktaya saldırı düzenledi. El-Berake Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir depoya düzenlenen saldırıda 7, Ebu Labde ailesine ait eve yönelik saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Kentin doğusundaki başka bir eve gerçekleştirilen saldırıda, 1 Filistinli hayatını kaybetti.

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