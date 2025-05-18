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İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 01:27
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla dün gece başlattığı saldırılar sürüyor. Filistinli kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde 4 ayrı noktaya saldırı düzenledi. El-Berake Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir depoya düzenlenen saldırıda 7, Ebu Labde ailesine ait eve yönelik saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Kentin doğusundaki başka bir eve gerçekleştirilen saldırıda, 1 Filistinli hayatını kaybetti.
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İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti
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