İsrail’in Gazze soykırımında 84. gün! Kassam Tugayları’nda yeni açıklama

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’ye yönelik katliamı 84 gündür devam ediyor. Bölgede ölen sivillerin sayısı 21 bine kadar geldi. Enkaz altında kalanların sayısı ise 7 bini geçmiş durumda ve bombardımanlar nedeniyle kurtarma çalışmaları yapılamıyor. Katil sürüsü sözde İsrail ordusuna karşı direnen Kassam Tugayları’ndan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, “Gazze'deki çatışmalarda 825 İsrail aracını imha ettik. İsrail katliamı durmadığı sürece hiçbir anlaşma olmayacak.” denildi.

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