İsrail’in Beyrut’a saldırını A Haber canlı yayında görüntüledi!

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekatının ardından bölgede gerilim had safhaya ulaştı. Başkent Beyrut semalarında dolaşan İHA’ların ardından kente yönelik peş peşe hava saldırıları düzenlenirken, o dehşet anları A Haber ekibi tarafından saniye saniye kaydedildi. Ateş hattında görev yapan Ata Gündüz Kurşun ve Hüseyin Koçak, patlamaların ortasında kalan Beyrut’taki son durumu, stratejik hamleleri ve sıcak bölgedeki gelişmeleri aktardı. İşte Lübnan sınırından başkent Beyrut’a kadar uzanan o kan donduran harekatın tüm detayları…