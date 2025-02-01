İsrail’in 21 yıl sonra serbest bıraktığı Ramuz, Batı Şeria’da gözyaşlarıyla karşılandı

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinli mahkumların aileleriyle bir araya gelmesi duygu dolu anlara sahne oluyor. İsrail ile Hamas arasındaki esir takası çerçevesinde 21 yıllık mahkumiyetin ardından bugün serbest bırakılan İmad Ebu Ramuz, Batı Şeria’ya döndü. El Halil kentinde büyük bir coşkuyla karşılanan 52 yaşındaki Ramuz ailesiyle buluştuğunda sevinç gözyaşları döküldü. Ramuz yaptığı açıklamada, "Özgürlüğümüzün gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İsrail işgali konuşmamamı istedi ama halkımız teşekkürü hak ediyor. Savaş boyunca İsrailli gardiyanların günlük saldırılarına maruz kaldık, yiyecek ve içecek sıkıntısı çektik ve İsrailli gardiyanlar tarafından tıbbi olarak ihmal edildik. Vücudumda İsrailli gardiyanlar tarafından dövüldüğüme ve saldırıya uğradığıma dair izler var" dedi. Ramuz, özgürlük duygusunun tarif edilemeyeceğini ve bu güzel karşılama için Filistin halkına teşekkür ettiğini belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN