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İsrail’i eleştiren danışman işten çıkarıldı! Bild Gazetesi hedef gösterdi

İsrail’i eleştiren danışman işten çıkarıldı! Bild Gazetesi hedef gösterdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.03.2025 13:33
Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nda çalışan Avukat Melanie Schweizer, İsrail'in Filistin'de işlediği soykırıma ve Almanya'nın suç ortaklığına tepki gösterince işinden atıldı. A Haber'e konuşan Schweizer, toplumda büyük bir korkunun hakim olduğunu ve insanların "Filistin'e özgürlük" demekten bile korktuğunu söyledi.
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İsrail’i eleştiren danışman işten çıkarıldı! Bild Gazetesi hedef gösterdi
İsrail’i eleştiren danışman işten çıkarıldı
İsrail’i eleştiren danışman işten çıkarıldı
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