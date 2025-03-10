10 Mart 2025, Pazartesi
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İsrail’i eleştiren danışman işten çıkarıldı! Bild Gazetesi hedef gösterdi
Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nda çalışan Avukat Melanie Schweizer, İsrail'in Filistin'de işlediği soykırıma ve Almanya'nın suç ortaklığına tepki gösterince işinden atıldı. A Haber'e konuşan Schweizer, toplumda büyük bir korkunun hakim olduğunu ve insanların "Filistin'e özgürlük" demekten bile korktuğunu söyledi.