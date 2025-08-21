21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 01:29
İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nabatieh bölgesindeki Ansar’a ve Tyre bölgesinde yer alan el-Housh’a hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh’a düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı
Netanyahu Avustralya Başbakanı’na hakaret etti!
Netanyahu Avustralya Başbakanı'na hakaret etti!
İsrail savunma bakanı da işgal planını onayladı!
İsrail savunma bakanı da işgal planını onayladı!
Macron’dan Ukrayna için Türkiye vurgusu
Macron'dan Ukrayna için "Türkiye" vurgusu
Dünyanın konuştuğu o fotoğraflar
Dünyanın konuştuğu o fotoğraflar
Hindistan ve Çin arasında yeni dönem
Hindistan ve Çin arasında yeni dönem
Soykırım ordusu Gazze’ye girmeye hazırlanıyor!
Soykırım ordusu Gazze'ye girmeye hazırlanıyor!
Arap basını: Mısır Kaan için imza atacak
Arap basını: Mısır Kaan için imza atacak
60 bin yedek soykırım askeri daha çağrılacak
60 bin yedek soykırım askeri daha çağrılacak
Bebek arabası saniyeler sonra ilerlemeye başladı
Bebek arabası saniyeler sonra ilerlemeye başladı
Vinçten kıl payı kurtuluş
Vinçten kıl payı kurtuluş
Ateş topu geceyi gündüze çevirdi
"Ateş topu" geceyi gündüze çevirdi
Daha Fazla Video Göster