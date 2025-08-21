21 Ağustos 2025, Perşembe
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı
İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nabatieh bölgesindeki Ansar’a ve Tyre bölgesinde yer alan el-Housh’a hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh’a düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını açıkladı.