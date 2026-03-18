İsrail’den Beyrut’a sahur vakti bombardıman! 15 katlı bina yerle bir oldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut, İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği acımasız bombardımanlarla sarsıldı. Tam da sahur vaktinde, sivillerin uykuda olduğu dakikalarda kentin 4 farklı noktası hedef alınırken; A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Hüseyin Koçak, saldırıların merkezinden, dumanların yükseldiği o enkazın başından en sıcak detayları aktardı. 15 katlı bir binanın tamamen çöktüğü, can kayıplarının yaşandığı bölgede insani dram her geçen saat derinleşiyor.