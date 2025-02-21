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İsrail’de otobüslerde art arda patlama! Otobüslere patlayıcıları kim koydu?

İsrail'de otobüslerde art arda patlama! Otobüslere patlayıcıları kim koydu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 14:57
İsrail'de art arda meydana gelen otobüs patlamaları, İsrail hükümetini alarma geçirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'ya geniş çaplı operasyon başlatılması talimatı verdi. Öte yandan Hamas'ın dün İsrail'e teslim ettiği rehine cenazelerinden birinin, İsrailliye ait olmadığı belirlendi. Ayrıntıları Kudüs'ten Anadolu Ajansı Faruk Hanedar'dan aktardı.
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İsrail’de otobüslerde art arda patlama! Otobüslere patlayıcıları kim koydu?
İsrail’de otobüslerde art arda patlama!
İsrail'de otobüslerde art arda patlama!
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