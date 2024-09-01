01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail'de hayat durdu halk sokağa indi! Tel Aviv'de 'Netanyahu'ya ölüm' sloganları | A Haber ekibi bölgeden son durumu aktardı

İsrail'de hayat durdu halk sokağa indi! Tel Aviv'de 'Netanyahu'ya ölüm' sloganları | A Haber ekibi bölgeden son durumu aktardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2024 22:28
İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle düzenledikleri, ancak seslerini duyuramadıkları gösterilerinin en büyüğü gerçekleştiriyor. Halk sokağa döküldü ve "Netanyahu'ya ölüm" sloganları atıyor. Tel Aviv sokaklarındaki protestoculara polis sert müdahale de bulunuyor. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tel Aviv’de ’Netanyahu’ya ölüm’ sloganları!
Tel Aviv'de 'Netanyahu'ya ölüm' sloganları!
Tel Aviv sokakları karıştı!
Tel Aviv sokakları karıştı!
Binlerce İsrailli bir kez daha meydanlarda!
Binlerce İsrailli bir kez daha meydanlarda!
Kamala Harris’in gündemi zincir marketler
Kamala Harris'in gündemi zincir marketler
Gazze’de çocuk felci ile mücadele
Gazze'de çocuk felci ile mücadele
Japonya: Çin’e ait gemi kara sularımıza girdi
Japonya: Çin'e ait gemi kara sularımıza girdi
Ukrayna Belgorod’u, Rusya Harkov’u vurdu!
Ukrayna Belgorod'u, Rusya Harkov'u vurdu!
Katil ordusu hasta yakınlarını hedef aldı!
Katil ordusu hasta yakınlarını hedef aldı!
Yemek sırasındaki acı görüntüler yürekleri dağladı...
Yemek sırasındaki acı görüntüler yürekleri dağladı...
Batı Şeria’da canlı yayında çatışma çıktı!
Batı Şeria’da canlı yayında çatışma çıktı!
Batı Şeria’da çatışma anları A Haber’de!
Batı Şeria'da çatışma anları A Haber'de!
Türkiye gurbetçileri yalnız bırakmıyor!
Türkiye gurbetçileri yalnız bırakmıyor!
Daha Fazla Video Göster