İsrail'de hayat durdu halk sokağa indi! Tel Aviv'de 'Netanyahu'ya ölüm' sloganları | A Haber ekibi bölgeden son durumu aktardı

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle düzenledikleri, ancak seslerini duyuramadıkları gösterilerinin en büyüğü gerçekleştiriyor. Halk sokağa döküldü ve "Netanyahu'ya ölüm" sloganları atıyor. Tel Aviv sokaklarındaki protestoculara polis sert müdahale de bulunuyor. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında anlattı.

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