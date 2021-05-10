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İsrail zulmüne karşı ''Erdoğan'' ve ''Türkiye'' sloganlarıyla duruyorlar! Mescid-i Aksa'dan tüyleri diken diken eden anlar

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Giriş: 10.05.2021 04:48
Güncelleme:10.05.2021 04:49
Katil İsrail'in Mescid-i Aksa zulmüne 'dur' diyen kahraman Filistinliler, işgalci İsrail güçlerine yönelik protestolarını devam ettirdi. Mescid-i Aksa önündeki protestolar devam ederken Filistinlilerin zalimin zulmüne karşı ''Erdoğan'' ve ''Türkiye'' sloganları attıkları duyuldu. İşte Mescid-i Aksa'dan tüyleri diken diken eden o anlar...

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, önce ramazan ayı başında Şam Kapısı'ndaki oturma alanlarının barikatlarla kapatılması, daha sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli ailelerin zorla evlerinden çıkarılması kararı ve son olarak da İsrail polisinin 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sırasında cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırması nedeniyle tansiyon giderek arttı.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da 205, dün akşam da başta Şam Kapısı olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 90 kişiyi yaralamıştı.

MESCİD-İ AKSA'DA TÜRKİYE VE ERDOĞAN SLOGANLARI

Gösterilerde yapılan bir canlı yayın sırasında Mescid'i Aksa'da toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin şiddetini protesto ettiler. Bir aktivist canlı yayında görüntü paylaşırken arkasındaki kalabalık Mescid'i Aksa önünde 'Erdoğan ve Türkiye' sloganları attı.

Mescid-i Aksa'da ''Erdoğan'' ve ''Türkiye'' sloganları
Mescid-i Aksa'da ''Erdoğan'' ve ''Türkiye'' sloganları
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